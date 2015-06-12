"Барселона" подпишет рекордный контракт с Qatar Airways

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" в ближайшее время подпишет новый контракт с авиакомпанией Qatar Airways, сообщает Интерфакс со ссылкой на Forbes.

По информации источника, по новому соглашению авиакомпания будет платить клубу $90 млн в год за право размещения рекламы на футболках команды, что будет соответствовать новому рекорду. По нынешнему контракту, который истекает по окончании следующего сезона, "Барселона" получает $45 млн ежегодно.

На данный момент рекордное соглашение действует между ФК "Манчестер Юнайтед" и General Motors - ежегодный доход английского клуба от рекламы автомобильной компании на футболках составляет $80 млн.