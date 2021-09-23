"Барселона" подписала турецкого вундеркинда

"Барселона" приобрела у турецкого "Кайсериспора" 17-летнего полузащитника Эмре Демира и подписала с ним соглашение о размере отступных в размере 400 млн евро.

"Барселона" приобрела у турецкого "Кайсериспора" 17-летнего полузащитника Эмре Демира и подписала с ним соглашение о размере отступных в размере 400 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что юный турок останется в "Кайсериспоре" до конца сезона на правах аренды, а затем станет игроком "Барселоны" Б.

Сумма трансфера составила 2 млн евро плюс бонусы. Контракт с Демиром рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Демир провел 14 матчей в чемпионате Турции и отдал одну результативную передачу. Хавбек дебютировал в турецком чемпионате в 15 лет и стал самым молодым игроком, забившим в первенстве своей страны.