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"Барселона" подписала турецкого вундеркинда

"Барселона" подписала турецкого вундеркинда "Барселона" приобрела у турецкого "Кайсериспора" 17-летнего полузащитника Эмре Демира и подписала с ним соглашение о размере отступных в размере 400 млн евро.
Футбол
23 сентября 2021 г. 22:56
Барселона подписала турецкого вундеркинда
Эмре Демир

"Барселона" приобрела у турецкого "Кайсериспора" 17-летнего полузащитника Эмре Демира и подписала с ним соглашение о размере отступных в размере 400 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что юный турок останется в "Кайсериспоре" до конца сезона на правах аренды, а затем станет игроком "Барселоны" Б.

Сумма трансфера составила 2 млн евро плюс бонусы. Контракт с Демиром рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Демир провел 14 матчей в чемпионате Турции и отдал одну результативную передачу. Хавбек дебютировал в турецком чемпионате в 15 лет и стал самым молодым игроком, забившим в первенстве своей страны.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" türkiyəli futbolçunu transfer edib

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