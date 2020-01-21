"Барселона" подписала албанского форварда Маная - ФОТО - ВИДЕО

"Барселона" на официальном сайте объявила о переходе албанского нападающего "Альбасете" Рею Маная.

Как передает Report, футболист обошелся каталонскому клубу в € 700 тыс. Эта сумма может вырасти еще на € 2 млн в качестве бонусов. Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте форварда составила € 50 млн.

Манай перешел в "Альбасете" летом 2019 года из "Интера". Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний албанский футболист принял участие в 10 матчах Сегунды (в четырех - в основном составе), в которых стал автором трех забитых мячей (одного - с пенальти), а также получил четыре желтые карточки. Форвард провел 11 матчей за сборную Албании и забил три гола.