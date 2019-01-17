"Барселона" подала в суд на турецкую фирму

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" подал в суд на фирму Barca Tekstil, расположенную в районе Шишли турецкого города Стамбул.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, представитель Каталонии обвинил компанию в незаконном использовании бренда "Barca" и потребовал сменить название. В исковом заявлении, поданном "Барселоной" в Стамбульский суд интеллектуальных и производственных прав, отмечается, что клуб известен под названием "Barсa" и является одним фундаментальных клубов мира, подчеркнуто, что марка зарегистрирована в более чем 100 странах.

Владелец Barca Tekstil Али Озчилер сообщил, что компания была создана в 1997 году и по-итальянски "Barca" означает "яхта": "Под названием нашей фирмы мы продаем одежду во многих европейских странах, включая Германию и Италию. Мы под этим названием прошли регистрацию во многих странах. Для этого мы обратились и в Испании, но получили отказ. Клуб "Барселона" хочет открыть в Турции ресторан под названием "Barсa". Для этого они дважды обращались в соответствующую структуру. Когда мы воспротивились этому, на компанию подали в суд".

Отметим, что "Барселона" была учреждена в 1899 году.