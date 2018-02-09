"Барселона" победила "Валенсию" и вышла в финал Кубка Испании по футболу - ВИДЕО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты "Барселоны" победили "Валенсию" в гостях со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышли в финал турнира.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Мячи забили Филиппе Коутиньо (49-я минута), для которого гол стал дебютным за клуб, и Иван Ракитич (82). В первом матче "Барселона" победила "Валенсию" со счетом 1:0.

Финал Кубка Испании пройдет 21 апреля, соперником "Барселоны" станет "Севилья", победившая по сумме двух встреч "Леганес".