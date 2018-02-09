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    "Барселона" победила "Валенсию" и вышла в финал Кубка Испании по футболу - ВИДЕО

    Первый мяч за сине-гранатовых забил Филиппе Коутиньо

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты "Барселоны" победили "Валенсию" в гостях со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышли в финал турнира.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Мячи забили Филиппе Коутиньо (49-я минута), для которого гол стал дебютным за клуб, и Иван Ракитич (82). В первом матче "Барселона" победила "Валенсию" со счетом 1:0.

    Финал Кубка Испании пройдет 21 апреля, соперником "Барселоны" станет "Севилья", победившая по сумме двух встреч "Леганес".

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