"Барселона" победила "Вальядолид" и вышла в лидеры чемпионата Испании по футболу

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Барселона" на везде обыграла "Вальядолид" со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный гол на 57-й минуте забил Усман Дембеле.

"Барселона" набрала шесть очков в двух матчах и вышла на первое место в турнирной таблице. Вторым идет "Реал Сосьедад" (4 очка), третьим - "Атлетико" (4). Мадридский "Реал", набравший три очка в первом туре, идет на шестом месте. Матч второго тура столичный клуб проведет 26 августа на выезде с "Жироной".

В следующем туре 2 сентября "Барселона" примет "Уэску", "Вальядолид" 31 августа на выезде встретится с "Хетафе".