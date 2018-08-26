 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Барселона" победила "Вальядолид" и вышла в лидеры чемпионата Испании по футболу

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ "Барселона" на везде обыграла "Вальядолид" со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный гол на 57-й минуте забил Усман Дембеле.

    "Барселона" набрала шесть очков в двух матчах и вышла на первое место в турнирной таблице. Вторым идет "Реал Сосьедад" (4 очка), третьим - "Атлетико" (4). Мадридский "Реал", набравший три очка в первом туре, идет на шестом месте. Матч второго тура столичный клуб проведет 26 августа на выезде с "Жироной".

    В следующем туре 2 сентября "Барселона" примет "Уэску", "Вальядолид" 31 августа на выезде встретится с "Хетафе".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi