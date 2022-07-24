"Барселона" победила "Реал" в товарищеском матче

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в товарищеском матче со счетом 1:0.
Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе (США).
Единственный мяч в игре забил нападающий каталонского клуба Рафинья.
Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем "Осасуна" - "Севилья". "Барселона" 13 августа примет "Райо Вальекано", а на следующий день "Реал" сыграет на выезде против "Альмерии".
R A P H I N H A— FC Barcelona (@FCBarcelona_es)
pic.twitter.com/pMVeVcacaM July 24, 2022