"Барселона" победила "Реал" в товарищеском матче

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в товарищеском матче со счетом 1:0.

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в товарищеском матче со счетом 1:0.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе (США).

Единственный мяч в игре забил нападающий каталонского клуба Рафинья.

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем "Осасуна" - "Севилья". "Барселона" 13 августа примет "Райо Вальекано", а на следующий день "Реал" сыграет на выезде против "Альмерии".