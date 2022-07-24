О нас

"Барселона" победила "Реал" в товарищеском матче

"Барселона" победила "Реал" в товарищеском матче "Барселона" одержала победу над "Реалом" в товарищеском матче со счетом 1:0.
Футбол
24 июля 2022 г. 09:12
Барселона победила Реал в товарищеском матче

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в товарищеском матче со счетом 1:0.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе (США).

Единственный мяч в игре забил нападающий каталонского клуба Рафинья.

Напомним, что чемпионат Испании стартует 12 августа матчем "Осасуна" - "Севилья". "Барселона" 13 августа примет "Райо Вальекано", а на следующий день "Реал" сыграет на выезде против "Альмерии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео"Barselona" yoxlama oyununda "Real Madrid"ə qalib gəlib

Экслюзивные новости

Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi