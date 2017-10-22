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    "Барселона" победила "Малагу" и закрепилась на первом месте в чемпионате Испании

    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ «Барселона» выиграла у «Малаги» в матче девятого тура испанской Примеры.

    Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    В дебюте Андрес Иньеста сыграл по краю штрафной на Луку Диня, который сначала прострелил в защитника, а затем сделал передачу уже из-за пределов поля, которую в итоге замкнул Херард Деулофеу. Арбитр мяч засчитал.

    На 56-й минуте Лионель Месси развернулся у штрафной, выложил мяч Иньесте, и он пробил в дальнюю девятку с рикошетом от ноги Роберта Росалеса.

    «Барселона» (25 очков) занимает первое место в таблице, «Малага» (1) — 20-я.

    Испания - Примера. 9-й тур

    Барселона – Малага - 2:0

    1:0 – Деулофеу – 2, 2:0 – Иньеста – 56

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