“Барселона” победила “Леванте” и стала чемпионом Испании - ВИДЕО

В 35-м туре испанской Примеры ”Барселона” принимала ”Леванте”. Матч состоялся на стадионе ”Камп Ноу” в Барселоне и завершился победой сине-гранатовых со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 62-й минуте. Его автором стал нападающий Лионель Месси, вышедший на поле на замену в начале второго тайма.

”Барселона”, набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые стали финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории.