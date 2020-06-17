​"Барселона" победила "Леганес" в матче Ла Лиги

Лионель Месси https://report.az/storage/news/a0653cc5fc41aeeca55bb421376239fa/6eff7d9b-8507-4b3b-aaf9-968b4821e6ba_292.jpg

Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в матче забили Ансу Фиати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. "Леганес" занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.

В следующем туре "Барселона" 19 июня в гостях встретится с "Севильей". "Леганес" в этот же день на выезде встретится с "Мальоркой".