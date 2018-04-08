"Барселона" победила "Леганес" благодаря хет-трику Месси - ВИДЕО

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/«Барселона» на домашнем поле одержала победу над «Леганесом» в матче 31-го тура испанской Примеры.
Как передает Report,встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:1.
Лионель Месси оформил хет-трик, открыв счет в матче на 27-й минуте.
Единственный гол в составе «Леганеса» удалось забить Набилю Эль-Зхару на 68-й минуте игры.
На данный момент «Барселона», имея в своем активе 79 очков продолжает лидировать в чемпионате. «Леганес» с 36 баллами занимает 14-е место.
Испания — Примера. 31-й тур
Барселона (Барселона) — Леганес (Леганес) — 3 : 1
Голы: 1:0 – Месси – 27, 2:0 – Месси – 32, 2:1 – Эль-Зхар – 68, 3:1 – Месси – 87
Другие результаты игрового дня
"Алавес" – "Хетафе" - 2–0
"Сельта"- "Севилья"- 4–0
"Бетис" – "Эйбар" - 2–0
News DepartmentАвтор новости
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