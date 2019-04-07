Испанская Ла Лига: "Барселона" победила "Атлетико", "Реал" одолел "Эйбар"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетико" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт на 85-й минуте. Автором гола стал уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес, который точно пробил из-за пределов штрафной площади. Всего через несколько секунд преимущество "Барселоны" увеличил Лионель Месси. "Атлетико" полтора тайма отыграл в меньшинстве. На 28-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил форвард Диего Коста.

"Барселона", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. "Атлетико" (62) остался на 2-м месте.

В другом матче тура мадридский "Реал" принимал "Эйбар". Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Эйбара" Марк Кардона, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард "Реала" Карим Бензема сравнял счёт. Победу "сливочным" принёс Бензема, оформивший дубль на 81-й минуте.

"Реал", набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, "Эйбар" (39) - на 11-м.