"Барселона" планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

"Барселона" может продлить контракт с вратарем Войцехом Щенсным еще на год.

"Барселона" может продлить контракт с вратарем Войцехом Щенсным еще на год.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, об этом заявил спортивный директор каталонцев Деку.

Он рассказал о важности польского голкипера для команды и возможности продления контракта еще на год, если будет достигнуто соглашение.

"Если Щенсного все устраивает, то его нельзя сбрасывать со счетов, ведь в следующем сезоне он может быть очень полезным для нас. Я еще не знаю его планов, мы пока не общались, но скоро все обсудим", - отметил португалец.

Отметим, что В.Щенсны объявил о завершении карьеры после ухода из "Ювентуса" (Италия) в 2024 году. Позже 34-летний голкипер в октябре прошлого года подписал контракт с "Барселоной" до конца текущего сезона.