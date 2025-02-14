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"Барселона" планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

"Барселона" планирует продлить контракт с голкипером-ветераном "Барселона" может продлить контракт с вратарем Войцехом Щенсным еще на год.
Футбол
14 февраля 2025 г. 22:54
Барселона планирует продлить контракт с голкипером-ветераном

"Барселона" может продлить контракт с вратарем Войцехом Щенсным еще на год.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport.es, об этом заявил спортивный директор каталонцев Деку.

Он рассказал о важности польского голкипера для команды и возможности продления контракта еще на год, если будет достигнуто соглашение.

"Если Щенсного все устраивает, то его нельзя сбрасывать со счетов, ведь в следующем сезоне он может быть очень полезным для нас. Я еще не знаю его планов, мы пока не общались, но скоро все обсудим", - отметил португалец.

Отметим, что В.Щенсны объявил о завершении карьеры после ухода из "Ювентуса" (Италия) в 2024 году. Позже 34-летний голкипер в октябре прошлого года подписал контракт с "Барселоной" до конца текущего сезона.

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