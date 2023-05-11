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"Барселона" планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года

"Барселона" планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года "Барселона" намерена продлить контракт со своим вингером Усманом Дембеле на три года (с 2024 по 2027 год).
Футбол
11 мая 2023 г. 21:37
Барселона планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года

"Барселона" намерена продлить контракт со своим вингером Усманом Дембеле на три года (с 2024 по 2027 год).

Как передает Report со ссылкой на Dario Sport, представители футболиста уже провели встречу с боссами "Барселоны" на прошлой неделе. Руководство клуба ознакомило агентов Дембеле с проектом нового соглашения. Сам игрок заинтересован в продолжении сотрудничества с сине-гранатовыми. "Барселона" попытается достичь окончательного соглашения с 25-летним футболистом до 1 июля.

Сообщается, что главный тренер "блауграны" Хави считает французского вингера одним из ключевых игроков команды, сопоставимым по статусу с нападающим Робертом Левандовским. Наставник "Барсы" готов гарантировать Дембеле место в стартовом составе.

В текущем сезоне на счету Дембеле 30 матчей за "Барсу" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

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