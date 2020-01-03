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“Барселона” планирует продать Семеду за 50 млн

​“Барселона” планирует продать Семеду за € 50 млн

Руководство каталонской “Барселоны” хочет расстаться с защитником Нелсоном Семеду предстоящим летом.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, cине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн.

По информации издания, спортивный директор “Барселоны” Эрик Абидаль недавно провёл встречу в Дубае с агентом игрока Жорже Мендешем, на которой попросил подыскать новый клуб для 26-летнего защитника.

Семеду выступает за “Барселону” с июля 2017 года. Контракт Нелсона с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

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