"Барселона" отправила принципиального соперника в низшую лигу

"Барселона" принимала "Эспаньол" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

"Барселона" принимала "Эспаньол" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, подопечные Кике Сетьена победили в каталонском дерби со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Луис Суарес, который теперь вышел на чистое третье место в списке бомбардиров "Барселоны" за всю историю клуба. В середине второго тайма арбитр в течение трех минут показал две красные карточки — сначала поле покинул 17-летний Анссумане Фати, а затем и полузащитник гостей Поль Лосано.

"Барселона" после этой победы набрала 76 очков и теперь отстает от лидера чемпионата "Реала" на одно очко, однако у мадридцев есть игра в запасе. "Эспаньол" потерпел шестое поражение подряд и покинул Ла Лигу.