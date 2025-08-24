"Барселона" отметилась уникальным достижением в Ла Лиге

"Барселона" впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).
Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 2:3.
С 2000 года каталонцы 14 раз проигрывали матчи чемпионата, уступая 0:2 после первого тайма. Только в этот раз им удалось совершить камбэк: 1 победа, 1 ничья и 12 поражений в таких случаях.
После этой победы "Барселона" возглавила турнирную таблицу лиги, тогда как "Леванте" оказался на 18-й позиции.