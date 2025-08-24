О нас

"Барселона" отметилась уникальным достижением в Ла Лиге

"Барселона" отметилась уникальным достижением в Ла Лиге "Барселона" впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).
Футбол
24 августа 2025 г. 13:44
Барселона отметилась уникальным достижением в Ла Лиге

"Барселона" впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).

Как передает Report, такого результата "блаугране" удалось достичь 23 августа в выездной встрече 2-го тура испанской Примеры против "Леванте".

Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 2:3.

С 2000 года каталонцы 14 раз проигрывали матчи чемпионата, уступая 0:2 после первого тайма. Только в этот раз им удалось совершить камбэк: 1 победа, 1 ничья и 12 поражений в таких случаях.

После этой победы "Барселона" возглавила турнирную таблицу лиги, тогда как "Леванте" оказался на 18-й позиции.

Версия на азербайджанском языке “Barselona” XXI əsrdə klub rekorduna imza atıb

