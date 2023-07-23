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"Барселона" отменила матч с "Ювентусом" из-за массового заражения футболистов

"Барселона" отменила матч с "Ювентусом" из-за массового заражения футболистов Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение отменить товарищеский матч против итальянского "Ювентуса" из-за вируса в команде.
Футбол
23 июля 2023 г. 00:11
Барселона отменила матч с Ювентусом из-за массового заражения футболистов

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение отменить товарищеский матч против итальянского "Ювентуса" из-за вируса в команде.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Барсы".

В клубе заявили, что значительная часть состава заразилась гастроэнтеритом.

Матч против "Ювентуса" должен был пройти 23 июля в 06:30 по бакинскому времени в Калифорнии на стадионе "Ливайс" в рамках предсезонного турне испанского клуба по США.

Также "Барселона" должна сыграть с английским "Арсеналом" 27 июля, испанским "Реалом" 29 июля и итальянским "Миланом" 1 августа.

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