"Барселона" отменила матч с "Ювентусом" из-за массового заражения футболистов

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение отменить товарищеский матч против итальянского "Ювентуса" из-за вируса в команде.

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение отменить товарищеский матч против итальянского "Ювентуса" из-за вируса в команде.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба "Барсы".

В клубе заявили, что значительная часть состава заразилась гастроэнтеритом.

Матч против "Ювентуса" должен был пройти 23 июля в 06:30 по бакинскому времени в Калифорнии на стадионе "Ливайс" в рамках предсезонного турне испанского клуба по США.

Также "Барселона" должна сыграть с английским "Арсеналом" 27 июля, испанским "Реалом" 29 июля и итальянским "Миланом" 1 августа.