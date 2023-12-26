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"Барселона" отказалась продавать своего игрока за $100 млн

"Барселона" отказалась продавать своего игрока за $100 млн Каталонская "Барселона" отклонила предложение мюнхенского клуба "Бавария" о покупке игрока Рональда Араухо за 100 миллионов долларов.
Футбол
26 декабря 2023 г. 10:51
Барселона отказалась продавать своего игрока за $100 млн

Каталонская "Барселона" отклонила предложение мюнхенского клуба "Бавария" о покупке игрока Рональда Араухо за 100 миллионов долларов.

Об этом Report передает со ссылкой на Diario Sport.

Отмечается, что подобная сумма могла положительным образом повлиять на экономическое состояние испанского клуба.

Араухо находится в системе "Барселоны" с 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за каталонцев 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с "Барсой" действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, 70 миллионов евро.

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Версия на английском языке Barcelona refuses to sell Araujo to Bayern Munich for 100M euros
Версия на азербайджанском языке "Barselona" futbolçusunu 100 milyon avroya satmaqdan imtina edib

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