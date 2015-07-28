​"Барселону" оштрафовали за освистывание гимна фанатами

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Барселона" оштрафована государственной комиссией Испании против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости на 6 тыс. евро за освистывание фанатами гимна страны на финальном матче Кубка Испании по футболу с "Атлетико" из Бильбао, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

30 мая во время исполнения гимна на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне перед матчем между "Атлетико" (Страна Басков) и "Барселоной" (Каталония), на котором впервые в качестве главы государства присутствовал Фелипе VI, болельщики начали освистывать и перекрикивать гимн страны. Игра завершилась победой "Барcелоны" со счетом 3:1. Страна Басков и Каталония - самые националистически настроенные автономии Испании, многие жители которых выступают за их отделение.

Также "Барселона" наказана штрафом в размере 60 тыс. евро за необеспечение безопасности на матче. Каталонский клуб считает решения комиссии несправедливыми и намерен обжаловать их.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) как главный организатор матча оштрафована на 123 тыс. евро. "Атлетико" заплатит 18 тыс. евро за бездействие в борьбе и сотрудничестве по предотвращению запрещенных политических акций.