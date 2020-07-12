"Барселона" одержала выездную победу

В матче 36-го тура испанской Примеры "Вальядолид" принимал "Барселону". Встреча состоялась на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей

В матче 36-го тура испанской Примеры "Вальядолид" принимал "Барселону". Встреча состоялась на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Как передает Report, автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль. 33-летний чилиец отличился на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси.

Победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах сине-гранатовые дома обыграли "Эспаньол" (1:0) и на выезде разгромили "Вильярреал" (4:1). Для "Вальядолида" сегодняшнее поражение стало вторым подряд.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского "Реала", у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. "Вальядолид" (39) находится на 14-м месте.