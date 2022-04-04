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"Барселона" обыграла "Севилью" и поднялась на второе место

"Барселона" обыграла "Севилью" и поднялась на второе место Встреча 30-го тура испанской Примеры "Барселона" - "Севилья" прошла на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне.
Футбол
4 апреля 2022 г. 01:53
Барселона обыграла Севилью и поднялась на второе место

Встреча 30-го тура испанской Примеры "Барселона" - "Севилья" прошла на стадионе "Ноу Камп" в Барселоне.

Как передает Report, противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Единственный гол в игре забил Педри на 72-й минуте. В текущем сезоне 19-летний полузащитник "Барселоны" провел за сине-гранатовых 18 матчей, в которых забил четыре гола, а также отдал одну голевую передачу.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. "Севилья" находится на третьем месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский "Реал" (69).

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" "Sevilya"ya qalib gələrək ikinci pilləyə yüksəlib

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