​"Барселона" обыграла "Севилью" — 5:4 в матче за Суперкубок УЕФА

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ «Барселона» в дополнительное время победила «Севилью» со счётом 5:4 в матче за Суперкубок УЕФА.Встреча проходила в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе».

Как передает Report, в дебюте игры Энер Банега открыл счёт.

К 15-й минуте Лионель Месси двумя прямыми ударами со штрафных вывел «Барселону» вперёд. В концовке первого тайма Рафинья забил третий мяч в ворота «Севильи».

На 52-й минуте Луис Суарес довёл преимущество каталонцев до трёх мячей. На исходе часа игры Хосе Антонио Рейес отыграл один гол. На 72-й минуте Кевин Гамейро, реализовав пенальти, сократил отставание до минимума. Спустя девять минут Евгений Коноплянка сравнял счёт, забив первый мяч в «Севилье».

Победу «Барселоне» принёс точный удар Педро на 115-й минуте: игрок сине-гранатовых первым успел к отскочившему от вратаря «Севильи» мячу и отправил его под перекладину.

Суперкубок УЕФА. Финал

Барселона (Барселона, Испания) – Севилья (Севилья, Испания) – 5:4(дв)

Голы: Банега, 3 (0:1); Месси, 7 (1:1); Месси, 15 (2:1); Рафинья, 44 (3:1); Суарес, 52 (4:1); Рейес, 57 (4:2); Гамейро, 72 (4:3, пен); Коноплянка, 81 (4:4); Родригес, 115 (5:4).