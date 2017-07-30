"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ «Барселона» обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

«Барселона» одержала три победы из трёх и стала победителем турнира. Помимо «Реала» сине-гранатовые обыграли «Ювентус» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Реал» в рамках турнира потерпел три поражения в трёх матчах.

Международный кубок чемпионов

Реал Мадрид – Барселона - 2:3

0:1 – Месси – 3, 0:2 – Ракитич – 7, 1:2 – Ковачич – 14, 2:2 – Асенсио – 36, 2:3 – Пике – 50