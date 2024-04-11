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Лига чемпионов: "Барселона" одолела ПСЖ, "Атлетико" обыграл "Боруссию"

Лига чемпионов: "Барселона" одолела ПСЖ, "Атлетико" обыграл "Боруссию" Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:2 обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.
Футбол
11 апреля 2024 г. 01:05
Лига чемпионов: Барселона одолела ПСЖ, Атлетико обыграл Боруссию

Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:2 обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Как передает Report, забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Рафинья (37-я и 62-я минута) и Андреас Кристенсен (77). У ПСЖ отличились Усман Дембеле (48) и Витинья (51).

В другом матче испанский "Атлетико" со счетом 2:1 дома обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда. У победителей отличились Родриго де Пауль (4-я минута) и Самуэл Лино (32). У проигравших мяч забил Себастьян Аллер (81). Ответные встречи пройдут 16 апреля.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Сити", который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер" (1:0).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Atletiko” evdə, “Barselona” səfərdə qalib gəlib

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