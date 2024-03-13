Лига Чемпионов: "Барселона" и "Арсенал" вышли в 1/4 финала

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская "Барселона" и итальянский "Наполи".

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и "Порту".

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в Лондоне (Англия).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. В основное время матча "Арсенал" обыграл "Порту" со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "Арсенала" — 4:2.

В составе "Арсенала" на 41-й минуте встречи отличился бельгийский вингер Леандро Троссард.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона "Порту" одержал домашнюю победу над "Арсеналом" со счётом 1:0.

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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская "Барселона" и итальянский "Наполи".

Как передает Report , игра проходила на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели.

Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1. По сумме двух встреч "Барселона" выиграла у "Наполи" со счётом 4:2.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник "Барселоны" Жоау Канселу удвоил преимущество своей команды. На 30-й минуте защитник "Наполи" Амир Ррахмани сократил отставание гостей.

На 84-й минуте нападающий Роберт Левандовски забил третий гол сине-гранатовых в матче.

Благодаря этой победе каталонский клуб смог квалифицироваться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 15 марта в 15:00 по бакинскому времени.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард "Наполи" Виктор Осимхен.