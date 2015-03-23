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    ​"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в "эль класико"

    Встреча завершилась со счетом 2:1

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ «Барселона» обыграла мадридский «Реал» в центральном матче 28-го тура чемпионата Испании.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились Жереми Матье и Луис Суарес, у гостей — Криштиану Роналду, забивший свой 15-й мяч в рамках «эль класико».

    Чемпионат Испании. 28-й тур.

    «Барселона» — «Реал» — 2:1.

    Голы: Матье, 19; Суарес, 56 — Роналду, 31.

    После этой победы подопечные Луиса Энрике увеличили отрыв от «сливочных» в турнирной таблице до четырех очков.

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