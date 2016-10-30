"Барселона" обыграла "Гранаду" в 1500-м матче на "Камп Ноу" - ВИДЕО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Барселона" со счетом 1:0 обыграла "Гранаду" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, эта игра стала 1500-й для клуба на домашнем стадионе "Камп Ноу".

Единственный гол на 48-й минуте игры забил Рафинья. На юбилейном матче присутствовало более 82 тысяч зрителей.

"Барселона" поднялась на второе место в чемпионате Испании, набрав 22 очка в десяти матчах. "Гранада" с тремя очками после десяти игр занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре 6 ноября "Барселона" на выезде сыграет с "Севильей", днем ранее "Гранада" на своем поле встретится с "Депортиво".

"Барселона" проводит свои домашние матчи на стадионе "Камп Ноу" с 1957 года. В 1500 домашних матчах испанский клуб одержал 1119 побед, потерпев 143 поражения.