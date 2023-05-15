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"Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании

"Барселона" обыграла "Эспаньол" и досрочно стала чемпионом Испании "Барселона" на выезде обыграла "Эспаньол" со счетом со счетом 4:2 в матче 34-го тура Ла Лиги и стала чемпионом Испании по футболу.
Футбол
15 мая 2023 г. 01:31
Барселона обыграла Эспаньол и досрочно стала чемпионом Испании

"Барселона" на выезде обыграла "Эспаньол" со счетом со счетом 4:2 в матче 34-го тура Ла Лиги и стала чемпионом Испании по футболу.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Корнелья-Эль Прат".

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (11-я минута и 40-я), Алекс Бальде (20-я) и Жюль Кунде (53-я). У хозяев мячи на счету Хавьера Пуадо (73-я) и Хоселу (90+2).

"Барселона" благодаря этой победе набрала 85 очков и стала недосягаема для конкурентов. Каталонский клуб досрочно стал чемпионом Испании. У ближайшего преследователя — мадридского "Реала" — на 14 баллов меньше. Замыкает топ-3 — мадридский "Атлетико", набравший 69 очков.

"Эспаньол" имеет в своем активе 31 одно очко и занимает предпоследнее, 19-е, место.

Это 27-й чемпионский титул в истории "Барселоны". Больше лишь у мадридского "Реала" (35).

В следующем туре сине-гранатовые на своем поле сыграют с клубом "Реал Сосьедад" (20 мая), а "Эспаньол" на выезде — с "Райо Вальекано" (21 мая).

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