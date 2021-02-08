"Барселона" обыграла "Бетис" в матче Ла Лиги

"Барселона" одержала победу над "Бетисом" со счетом 3:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" одержала победу над "Бетисом" со счетом 3:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, после первого тайма "Барселона" проигрывала со счетом 0:1, мяч на 38-й минуте забил Борха Иглесиас.

По ходу второго тайма на замену в составе каталонской команды вышел Лионель Месси, который сравнял счет через две минуты после появления на поле. На 68-й минуте защитник "Бетиса" Виктор Руис забил мяч в свои ворота, а на 75-й поразил уже чужие. Окончательный счет на 87-й минуте установил Тринкан, забивший первый гол в составе "Барселоны".

В турнирной таблице "Барселона" занимает второе место, набрав 43 очка, столько же в активе у идущего третьим "Реала". Обе команды уступают лидирующему "Атлетико" семь очков, причем "Атлетико" имеет два матча в запасе. "Бетис" с 30 очками идет седьмым.

В следующем туре "Барселона" 13 февраля примет "Алавес", а "Бетис" 14 февраля в гостях сыграет с "Вильярреалом".