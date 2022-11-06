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"Барселона" обыграла "Альмерию" в прощальном матче Жерара Пике

"Барселона" обыграла "Альмерию" в прощальном матче Жерара Пике "Барселона" дома со счетом 2:0 обыграла "Альмерию" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
6 ноября 2022 г. 02:12
Барселона обыграла Альмерию в прощальном матче Жерара Пике

"Барселона" дома со счетом 2:0 обыграла "Альмерию" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (48-я минута) и Френки де Йонг (62). На 7-й минуте нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский не реализовал пенальти.

Прощальный матч за "Барселону" провел 35-летний защитник Жерар Пике, который вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты. В составе команды он трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз становился чемпионом Испании и семь раз обладателем Кубка Испании. В составе сборной Испании Пике провел 102 матча и забил 5 мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.

"Барселона" благодаря победе поднялась на первое место турнирной таблицы, подопечные Хави набрали 34 очка, идущий вторым "Реал" проведет матч 13-го тура 7 ноября в гостях против "Райо Вальекано". "Альмерия" идет на 15-м месте с 13 очками. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Осасуной" 8 ноября, "Альмерия" на следующий день примет "Хетафе".

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