"Барселона" обыграл "Атлетик" и вышел в 1/4 финала Кубка Испании - ВИДЕО

Баку. 12января. REPORT.AZ/ "Барселона" победила "Атлетик" по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, ответная встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

У "Барселоны" отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар (48, с пенальти) и Лионель Месси (78). В составе гостей мяч забил Энрик Саборит (51). Первый матч 1/8 финала завершился домашней победой "Атлетика" со счетом 2:1.

Луис Суарес забил 100-й мяч в составе "Барселоны", за которую провел 120 матчей во всех турнирах.

"Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.