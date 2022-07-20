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«Барселона» объявила о трансфере Левандовского

«Барселона» объявила о трансфере Левандовского Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону».
Футбол
20 июля 2022 г. 04:58
«Барселона» объявила о трансфере Левандовского

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сине-гранатовые заплатили 45 млн евро+ 5 млн евро в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Напомним, что польский нападающий выступал за «Баварию» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи. Левандовски в воскресенье прибыл в Майами и встретился со своими новыми товарищами по команде. Новый нападающий «Барселоны» уже прошёл медицинское обследование.

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