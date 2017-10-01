"Барселона" обратилась с просьбой перенести матч из-за референдума в Каталонии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Каталонская "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести запланированный на сегодня матч 7-го тура Примеры с "Лас-Пальмасом", из-за проходящего в регионе референдума о независимости.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Отмечается, что правом отмены или переноса матчей обладает именно федерация, а не руководство чемпионата.

Матч должен состоятся сегодня, 1 октября на стадионе "Камп Ноу".