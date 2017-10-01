"Барселона" обратилась с просьбой перенести матч из-за референдума в Каталонии

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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Каталонская "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой перенести запланированный на сегодня матч 7-го тура Примеры с "Лас-Пальмасом", из-за проходящего в регионе референдума о независимости.
Как передает Report, об этом сообщает Marca.
Отмечается, что правом отмены или переноса матчей обладает именно федерация, а не руководство чемпионата.
Матч должен состоятся сегодня, 1 октября на стадионе "Камп Ноу".
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