"Барселона" обошла "Реал" по победам в Класико впервые с 1932 года

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ «Барселона» обошла мадридский «Реал» по количеству побед в «Класико» впервые с 1932 года.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Победа над столичным клубом в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:0) стала для каталонцев 96-й в истории противостояния.

Также на этой неделе клубы встретились в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась разгромной победой «Барселоны» со счетом 3:0. По сумме двух встреч в решающий раунд турнира вышли сине-гранатовые.