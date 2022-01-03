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Альваро Мората сменит "Ювентус" на "Барселону"

Альваро Мората сменит "Ювентус" на "Барселону" В ближайшее время ряды "Барселоны" пополнит нападающий сборной Испании Альваро Мората.
Футбол
3 января 2022 г. 17:45
Альваро Мората сменит Ювентус на Барселону

В ближайшее время ряды "Барселоны" пополнит нападающий сборной Испании Альваро Мората.

Как передает Report" со ссылкой на издание AS, в настоящее время принадлежащий "Атлетико" 29-летний Мората находится в аренде в туринском "Ювентусе".

В январе форвард перейдет в "Барселону" и будет находиться в аренде 18 месяцев. Однако "Барселоне" нужно разгрузить зарплатную ведомость, ввиду чего клуб не может объявить о переходе Мораты.

В текущем сезоне Альваро Мората вышел на 22 игры в составе "Ювентуса", забил 7 голов и выполнил 3 результативные передачи.

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