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    "Барселона" объявила о рекордной выручке

    К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила, что доходы клуба в сезоне-2017/18 составили 914 млн евро. 

    Как сообщает Report, это рекордная цифра для каталонского клуба.

    Чистая прибыль "Барселоны" в прошлом сезоне составила 13 млн евро. Предыдущий рекорд "Барселоны" по доходу был установлен в прошлом году – тогда испанская команда заработала 708 млн евро.

    К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро. 

    Отметим, что в прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Испании.

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