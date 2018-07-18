"Барселона" объявила о рекордной выручке

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила, что доходы клуба в сезоне-2017/18 составили 914 млн евро.

Как сообщает Report, это рекордная цифра для каталонского клуба.

Чистая прибыль "Барселоны" в прошлом сезоне составила 13 млн евро. Предыдущий рекорд "Барселоны" по доходу был установлен в прошлом году – тогда испанская команда заработала 708 млн евро.

К 2021 году каталонцы планируют преодолеть планку дохода в 1 млрд евро.

Отметим, что в прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом страны, а также завоевал Кубок Испании.