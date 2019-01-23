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    "Барселона" объявила о покупке полузащитника "Аякса" де Йонга за 75 млн

    Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

    Клубы договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком «Барселоны» 1 июля. Отмечается, что стоимость перехода составит € 75 млн. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока. Летом де Йонг заключит соглашение с «Барселоной», которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

    Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

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