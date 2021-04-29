"Барселона" неожиданно проиграла "Гранаде"

"Барселона" на своем поле проиграла "Гранаде" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Барселона" на своем поле проиграла "Гранаде" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, каталонский клуб упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка.

В составе "Барселоны" мяч забил Лионель Месси (23-я минута), у "Гранады" отличились Дарвин Мачис (63) и Хорхе Молина (79).

39-летний Молина стал вторым самым возрастным футболистом, забившим в ворота "Барселоны". Самым возрастным является Альфредо ди Стефано, отличившийся в 1966 году в составе "Эспаньола". На 66-й минуте встречи красную карточку получил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

У "Барселоны" осталось 71 очко после 33 встреч. Каталонцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с "Реалом". В следующем туре "Барселона" 2 мая на выезде сыграет с "Валенсией", а затем 8 мая примет "Атлетико". "Гранада" с 45 очками располагается на восьмой строчке и в следующем матче дома сыграет с "Кадисом".