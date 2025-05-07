"Барселона" не смогла выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА 10-й сезон подряд

Испанский клуб "Барселона" не смог выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА 10-й сезон подряд.

Испанский клуб "Барселона" не смог выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА 10-й сезон подряд.

Как сообщает Report, после вчерашнего поражения (3:4) в матче с "Интером" (Италия) в полуфинале "Барселона" потеряла шанс выйти в финал.

После матча, в котором было забито 7 голов и итальянский клуб одержал победу в дополнительное время, "Барселона" завершила свое участие в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА по итогам двух игр (первый матч - 3:3). Команда в последний раз играла в финале турнира в сезоне 2014/2015. В указанном матче "Барселона" встретилась с "Ювентусом" и одержала победу со счетом 3:1.

Отметим, что второй финалист Лиги чемпионов УЕФА определится сегодня после матча ПСЖ (Франция) - "Арсенал" (Англия) (первый матч - 1:0).