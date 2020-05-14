"Барселона" не будет покупать Неймара

Неймар https://report.az/storage/news/150817381e4e4476e674006d0e59f5b7/a099e363-cf94-4800-9796-82bddea78a67_292.jpg

Испанский футбольный клуб "Барселона" не планирует покупать бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара.

Как сообщает Report, об этом сказал советник президента клуба Карлес Рексач в эфире испанской радиостанции COPE.

"Возвращение Неймара невозможно, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Он осознал, какую роль для него играл наш клуб. Если он забивал за нас, эта новость облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны", - сказал Рексач.

Ранее испанское издание El Mundo Deportivo сообщило, что 28-летний бразилец намерен отказаться от улучшенного контракта с французским клубом на сумму 100 млн евро ради перехода в "Барселону". "Барселона" предлагала Неймару зарплату 20 млн евро в год.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила 222 млн евро. Контракт форварда с ПСЖ истекает в 2022 году.