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"Барселона" намерена снизить зарплату Месси

"Барселона" намерена снизить зарплату Месси Руководство "Барселоны" планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси
Футбол
7 июля 2020 г. 16:17
Барселона намерена снизить зарплату Месси 
Руководство "Барселоны" планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси. Как передает Report, об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter.

По информации источника, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении понизить его зарплату.

Ранее стало известно, что клуб платит Месси  90 млн. евро в год, из которых половина уходит на выплату налогов.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.
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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Messinin maaşını azaldır

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