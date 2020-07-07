"Барселона" намерена снизить зарплату Месси

Руководство "Барселоны" планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси

Руководство "Барселоны" планирует сократить зарплату капитана команды Лионеля Месси. Как передает Report, об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter. По информации источника, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу в ближайшее время сообщит лидеру сине-гранатовых о принятом решении понизить его зарплату. Ранее стало известно, что клуб платит Месси 90 млн. евро в год, из которых половина уходит на выплату налогов. Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб.