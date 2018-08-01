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    "Барселона" намерена осуществить трансфер Поля Погба

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" ведет переговоры с футболистом английского "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, 25-летний французский полузащитник встретился с техническим директором испанской команды Эриком Абидалем.

    Отмечается, что французский хавбек изъявил желание покинуть английский клуб и каталонцы стремятся подписать контракт с игроком. 

    Напомним, что в 2016 году "МЮ" купил Погба у "Ювентуса" за 105 млн евро. У него контракт с клубом до 2021 года. 

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