"Барселона" намерена осуществить трансфер Поля Погба

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" ведет переговоры с футболистом английского "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.
Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, 25-летний французский полузащитник встретился с техническим директором испанской команды Эриком Абидалем.
Отмечается, что французский хавбек изъявил желание покинуть английский клуб и каталонцы стремятся подписать контракт с игроком.
Напомним, что в 2016 году "МЮ" купил Погба у "Ювентуса" за 105 млн евро. У него контракт с клубом до 2021 года.
Təbriz QuliyevАвтор новости