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"Барселона" намерена бесплатно подписать полузащитника "Ливерпуля"

"Барселона" намерена бесплатно подписать полузащитника "Ливерпуля" Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха в летнее трансферное окно могут перейти в "Барселону".
Футбол
24 апреля 2023 г. 19:21
Барселона намерена бесплатно подписать полузащитника Ливерпуля

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха в летнее трансферное окно могут перейти в "Барселону".

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, контракты обоих футболистов истекают в конце сезона, поэтому испанский клуб заинтересован в подписании игроков на правах свободного агента.

28-летний Наби Кейта был куплен "Ливерпулем" у "РБ Лейпциг" летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

30-летний Заха — воспитанник "Кристал Пэлас". Он покинул клуб в 2013 году, когда перешёл в "Манчестер Юнайтед". В августе 2014 года Заха вернулся в родную команду.

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