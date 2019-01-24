"Барселона" на выезде уступила "Севилье" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» принимала «Барселону».

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт на 58-й минуте открыл Пабло Сарабия, которому ассистировал бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. В конце встречи преимущество хозяев закрепил французский нападающий Виссам Бен-Йеддер.

В этой встрече за «Барселону» в основном составе дебютировал Кевин-Принс Боатенг, о переходе которого в клуб на правах аренды было объявлено 21 января.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится 30 января.