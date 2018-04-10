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    "Барселона" может заплатить за 19-летнего футболиста 100 млн евро

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Испанская "Берселона" намерена осуществить трансфер 19-летнего футболиста "Лейпцига" (Германия) Дайо Упамекано.

    Как сообщает Report со ссылкой на Telefoot, каталонский клуб готов заплатить за французского защитника 100 млн евро.

    Игроком, который родом из Гвинеи, также интересуются английские клубы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", итальянский "Милан" и немецкая "Бавария".

    Отметим, что Дайо Упамекано выступает в "Лейпциге" с 2017 года. В текущем сезоне он участвовал в 36 матчах и забил 1 гол. 

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