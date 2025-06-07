СМИ: "Барселона" может расторгнуть контракт с одним из защитников

В последние дни спортивный директор "Барселоны" Деку ведет переговоры с защитником Клеманом Лангле о расторжении контракта, рассчитанного еще на два года.

В последние дни спортивный директор "Барселоны" Деку ведет переговоры с защитником Клеманом Лангле о расторжении контракта, рассчитанного еще на два года.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Минувший сезон 29-летний футболист провел в аренде в мадридском "Атлетико". Оклад Лангле за сезон в "Барселоне" составляет € 8 млн. Мадридский клуб не готов покрывать всю зарплату защитника, в связи с чем он намерен отказаться от ее части. При этом с целью удачного завершения сделки сине-гранатовые возьмут на себя часть зарплаты Лангле, что необходимо для соблюдения финансовых правил лиги.

Французский футболист перешел в испанский гранд из "Севильи" летом 2018 года. За этот период он принял участие в 160 матчах во всех турнирах, где забил семь голов.