«Барселона» может оштрафовать Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не приехал на тренировку команды сегодня утром.

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не приехал на тренировку команды сегодня утром.

Как передает Report, француз сообщил клубу, что у него расстройство желудка.

Однако, как пишет AS, в «Барселоне» не верят Дембеле и могут его оштрафовать. В клубе считают, что поведение футболиста связано с ситуацией вокруг его контракта.

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

Отметим, что Дембеле не вошёл в заявку сине-гранатовых на сегодняшний выездной матч Ла Лиги с «Алавесом». Матч состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало встречи — в 00:00 (бакинское время).