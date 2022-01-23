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«Барселона» может оштрафовать Дембеле

«Барселона» может оштрафовать Дембеле Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не приехал на тренировку команды сегодня утром.
Футбол
23 января 2022 г. 19:24
«Барселона» может оштрафовать Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не приехал на тренировку команды сегодня утром.

Как передает Report, француз сообщил клубу, что у него расстройство желудка.

Однако, как пишет AS, в «Барселоне» не верят Дембеле и могут его оштрафовать. В клубе считают, что поведение футболиста связано с ситуацией вокруг его контракта.

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающий летом контракт с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.

Отметим, что Дембеле не вошёл в заявку сине-гранатовых на сегодняшний выездной матч Ла Лиги с «Алавесом». Матч состоится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало встречи — в 00:00 (бакинское время).

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