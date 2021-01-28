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"Барселона" интересуется игроками "Валенсии" и "Челси"

"Барселона" интересуется игроками "Валенсии" и "Челси" В "Барселоне" обсуждают возможность приобретения футболиста "Валенсии" Хосе Гайи и игрока "Челси" Маркоса Алонсо.
Футбол
28 января 2021 г. 08:51
Барселона интересуется игроками Валенсии и Челси

В "Барселоне" обсуждают возможность приобретения футболиста "Валенсии" Хосе Гайи и игрока "Челси" Маркоса Алонсо.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, в "Барселоне" сомневаются в перспективах Хуниора Фирпо и ищут игрока, способного заменять на поле Жорди Альбу.

Срок действующего контракта Гайи с "Валенсией" истекает в 2023 году. Сообщается, что "Валенсия" испытывает серьёзные финансовые трудности и готова продать 25-летнего игрока за сумму около 30 млн евро.

Также "Барселона" следит за 30-летним Маркосом Алонсо, контракт которого с "Челси" истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Алонсо в 13 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован мадридский "Атлетико".

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" Valensiya" və "Çelsi"nin futbolçularını almaq istəyir

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