"Барселона" интересуется игроками "Валенсии" и "Челси"

В "Барселоне" обсуждают возможность приобретения футболиста "Валенсии" Хосе Гайи и игрока "Челси" Маркоса Алонсо.

В "Барселоне" обсуждают возможность приобретения футболиста "Валенсии" Хосе Гайи и игрока "Челси" Маркоса Алонсо.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, в "Барселоне" сомневаются в перспективах Хуниора Фирпо и ищут игрока, способного заменять на поле Жорди Альбу.

Срок действующего контракта Гайи с "Валенсией" истекает в 2023 году. Сообщается, что "Валенсия" испытывает серьёзные финансовые трудности и готова продать 25-летнего игрока за сумму около 30 млн евро.

Также "Барселона" следит за 30-летним Маркосом Алонсо, контракт которого с "Челси" истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает Алонсо в 13 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован мадридский "Атлетико".