О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Барселона" и "Тоттенхэм" хотят заполучить футболиста "Баварии"

"Барселона" и "Тоттенхэм" хотят заполучить футболиста "Баварии" Защитник "Баварии" Жером Боатенг ближайшим летом покинет Мюнхен на правах свободного агента
Футбол
10 апреля 2021 г. 04:26
Барселона и Тоттенхэм хотят заполучить футболиста Баварии
Жером Боатенг

Защитник "Баварии" Жером Боатенг ближайшим летом покинет Мюнхен на правах свободного агента.

Как передает Report со ссылкой на Sport Bild, ситуацией хотят воспользоваться каталонская "Барселона" и лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

"Барселона" и "Тоттенхэм" сделали Боатенга одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Руководители клубов считают, что 32-летний немец был бы разумным вариантом усиления защиты в условиях финансового кризиса, ведь Жерома по окончании нынешнего сезона можно будет подписать совершенно бесплатно.

Боатенг перешёл в "Баварию" из "Манчестер Сити" в 2011 году. Действующий контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями
Юрген Клопп посоветовал игрокам не пользоваться социальными сетями
10 апреля 2021 г. 00:22
Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Англии
Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Англии
9 апреля 2021 г. 22:32
Зидан летом может покинуть Реал
Зидан летом может покинуть "Реал"
9 апреля 2021 г. 19:20
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
ВидеоСыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
9 апреля 2021 г. 01:57
Матч в Лиге Европы прервал выбежавший на поле болельщик
Матч в Лиге Европы прервал выбежавший на поле болельщик
8 апреля 2021 г. 23:55
Златан Ибрагимович сыграет в новом фильме Астерикс и Обеликс
Златан Ибрагимович сыграет в новом фильме "Астерикс и Обеликс"
8 апреля 2021 г. 20:52
ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку
ЕВРО-2020: Определено допустимое количество болельщиков на матчи в Баку
8 апреля 2021 г. 17:14
Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?
Евро-2020: Сколько будет болельщиков на трибунах?
8 апреля 2021 г. 11:52
Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала
Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала
8 апреля 2021 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi