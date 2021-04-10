"Барселона" и "Тоттенхэм" хотят заполучить футболиста "Баварии"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг ближайшим летом покинет Мюнхен на правах свободного агента

Защитник "Баварии" Жером Боатенг ближайшим летом покинет Мюнхен на правах свободного агента.

Как передает Report со ссылкой на Sport Bild, ситуацией хотят воспользоваться каталонская "Барселона" и лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

"Барселона" и "Тоттенхэм" сделали Боатенга одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно. Руководители клубов считают, что 32-летний немец был бы разумным вариантом усиления защиты в условиях финансового кризиса, ведь Жерома по окончании нынешнего сезона можно будет подписать совершенно бесплатно.

Боатенг перешёл в "Баварию" из "Манчестер Сити" в 2011 году. Действующий контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний немецкий футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.